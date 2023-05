Viu um rasto de luzes no céu? Não são OVNIs, há uma explicação

O lançamento de satélites da Starlink , da empresa aeroespacial SpaceX, para a órbita da terra foi confundido por um espetáculo de luzes no céu noturno.

Uma “constelação” de satélites

A SpaceX lançou esta quinta-feira um aglomerado de satélites da internet Starlink. Foram enviados 56 satélites Starlink para a órbita baixa da Terra, a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Florida.

Para celebrar o momento, o dono da SpaceX, Elon Musk, deixou uma mensagem no Twitter: “May the 4th be with you”, brincando com a expressão “May the force be with you” (que a Força esteja contigo), do Star Wars.