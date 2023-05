Tiroteio num centro comercial no Texas provoca vários feridos

As autoridades norte-americanas foram alertadas este sábado para a ocorrência de um tiroteio no centro comercial, Allen Premium Outlets, na cidade de Allen, no Texas. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. O suspeito foi morto.

Ainda não foram avançados mais detalhes, mas o gabinete do xerife do condado de Collin confirmou o tiroteio, segundo a FOX4.

Um porta-voz avançou que haviam “algumas vítimas” no local, mas o número ou o estado em que se encontram ainda não são conhecidos.