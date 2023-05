Rússia prepara Dia da Vitória: o que esperar?

Os serviços secretos ucranianos alertaram para a possibilidade da Rússia estar a preparar um ataque em larga escala à Ucrânia na evocação do Dia da Vitória, na próxima terça-feira. A parada militar, que celebra a capitulação do Terceiro Reich, já está a ser ensaiada em Moscovo, com medidas de segurança reforçadas por causa dos alegados ataques com drones.

Vladimir Putin chegou ao poder no dia 7 de maio de 2000 e, nas últimas duas décadas, as comemorações do Dia da Vitória sobre o regime nazi têm-se de alguma forma confundido com a celebração da liderança do Presidente russo.

O aniversário da capitulação do Terceiro Reich, o 78.ª, vai ser evocado na próxima terça-feira debaixo de fortes medidas de segurança, que sublinharam uma nova vulnerabilidade exposta pelos mais recentes ataques dentro das fronteiras russas, que deixaram de se mostrar invioláveis.

Em algumas regiões as comemorações vão ser menos exuberantes e em Moscovo a grande parada poderá ser menos grandiosa.

A grande parada militar do Dia da Vitória, em que se comemora a derrota da Alemanha nazi em 1945, tem estado a ser preparada e ensaiada nos últimos dias nas imediações da Praça Vermelha. Como é habitual, o Presidente fará um discurso à Nação.