Homem falsamente acusado de roubo morre após ser linchado no Brasil

O homem, de 49 anos, que lutava pela vida no hospital desde quarta-feira, após ter sido vítima de um linchamento motivado por acusações falsas, não resistiu aos ferimentos e morreu este domingo, num hospital de Garujá, no estado brasileiro de São Paulo.

Segundo a imprensa local, a vítima, que deixa um filho de nove anos, foi atacada por três homens depois de alguém ter gritado “pega, que é ladrão” quando a viu passar de moto na rua.

O homem, dono de uma empresa de reciclagem, seguia no veículo com autorização do dono, que contactou a polícia logo após as agressões para esclarecer que o havia emprestado por este ser seu amigo.

Todo o ataque acabou registado em vídeo por uma câmara instalada num veículo que passava no local e as imagens foram partilhadas nas redes sociais. No vídeo, ouve-se o condutor comentar que “não está bom para ladrões de motos” enquanto o homem era brutalmente espancado, sobretudo na zona da cabeça, cujas lesões lhe provocaram a morte.

O caso, já classificado como um homicídio, está a ser investigado pelas autoridades locais, sem que ainda tenham sido anunciadas detenções.

Crime repete tragédia de há nove anos

O caso aconteceu precisamente nove anos após uma mulher, de 33 anos, ter sido espancada até à morte por uma multidão, numa rua da mesma cidade, depois de terem sido partilhadas falsas acusações, nas redes sociais, de que teria sequestrado uma criança para praticar atos de magia negra.

A família da vítima ainda luta na justiça por uma indemnização que responsabilize não só o autor da publicação que deu início ao boato como o Facebook, com o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas nas redes sociais.