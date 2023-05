Papa pede cessar-fogo "estável" entre israelitas e palestinianos

O Papa Francisco expressou hoje o seu desejo de o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e as fações militantes seja estável e que "as armas parem" no conflito entre israelitas e palestinianos.

"Nos últimos dias, assistimos mais uma vez a confrontos armados entre israelitas e palestinianos, nos quais pessoas inocentes perderam a vida, incluindo mulheres e crianças", disse o pontífice no final da oração dominical de Regina Coeli, perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Citado pela agência noticiosa Efe, Francisco expressou o seu desejo de que "as tréguas agora alcançadas se convertam em algo estável" e que "as armas parem, porque com armas nunca haverá segurança e estabilidade".

"Pelo contrário, qualquer esperança de paz continuará a ser destruída", acrescentou, antes de pedir a "Nossa Senhora para aliviar o sofrimento dos mártires da Ucrânia e de todas as nações feridas por guerras e violência".

A trégua entre israelitas e palestinianos mantém-se hoje, depois de várias horas sem disparos de 'rockets' contra Israel ou bombardeamentos na Faixa de Gaza.

A região registou uma escalada de violência que começou na terça-feira, com intensos ataques israelitas contra a Jihad Islâmica Palestiniana (JIP), grupo armado que é considerado terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos.

Desde aí, morreram pelo menos 33 pessoas em Gaza e duas em Israel.