Tufão Mawar atinge a ilha de Guam com chuvas torrenciais e ventos de 240 km/hora

O tufão Mawar atingiu a ilha de Guam esta quinta-feira, com chuvas torrenciais e ventos de 240 quilómetros por hora. Todos os voos foram cancelados e foi decretada a ordem de evacuação para as zonas mais baixas.

Apesar do receio da chegada do super tufão à ilha do Pacífico, nas primeiras horas após a intempérie não há registo de vítimas. Os danos materiais são elevados, há falhas de energia num aparte da ilha, inundações e quedas de árvore.

O olho do super tufão deslocou-se entretanto para Norte, mas as autoridades pediram à população que se mantenha em casa.

Temia-se que o impacto do Mawar fosse semelhante ao do tufão Karen que arrasou grande parte da ilha em 1962. O último grande tufão a atingir Guam foi o Pongsona, em 2002, com ventos de 230 quilómetros por hora, que provocou enormes estragos na região.

Ameaçada pela Coreia do Norte, a ilha de Guam é um pequeno território norte-americano no meio do Oceano Pacífico ocidental, considerado essencial para os Estados Unidos do ponto de vista militar.