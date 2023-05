Avião faz aterragem com porta aberta na Coreia do Sul

Um avião da companhia aérea Asiana Airlines fez, esta sexta-feira, uma aterragem com uma das portas aberta. A aeronave estava já perto do chão, no aeroporto internacional de Daegu, Coreia do Sul, quando a uma das portas de emergência se abriu.

Não há registo de feridos, mas vários passageiros receberam assistência hospitalar devido a problemas respiratórios relacionadas com o choque, avança o porta-voz da companhia aérea.

Segundo os bombeiros, citados pela Reuters, nove pessoas foram transportadas para o hospital.

“A polícia está a investigar o incidente depois de um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência ter dito que tocou na alavanca”, avança ainda a companhia aérea.

O avião tinha saído da ilha de Jeju em direção a Daegu, onde aterrou perto das 12:40 (hora local, 04:40 em Lisboa).