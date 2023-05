Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter foi sentido, esta sexta-feira, no leste do Japão. As autoridades não emitiram alerta de tsunami, avança a televisão pública NHK.

O terramoto, que ocorreu pelas 19:00 (hora local, 11:00 em Lisboa), foi sentido em Tóquio e nas cidades em redor da capital nipónica. Vários edifícios abanaram com a força do sismo, mas, até ao momento, não há relato de danos de maior.

O arquipélago do Japão está localizado numa das zonas sísmicas mais