Filipinas acelera medidas de emergência devido a aproximação de super tufão

As autoridades das Filipinas aceleraram este sábado os planos de retirada da população e o cancelamento de voos, à medida que o super tufão Mawar se aproxima da costa do arquipélago, onde foi denominado Betty.

No último boletim, às 11:00 (04:00 em Lisboa), a Administração dos Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronómicos das Filipinas (PAGASA) informou que o centro do tufão se encontrava a 1.170 quilómetros a leste da zona central de Luzon, com ventos sustentados até 195 quilómetros por hora.

O super tufão Mawar "entrou na área de monitorização das Filipinas e foi denominado Betty", acrescentou a PAGASA, adiantando esperar chuvas e ventos fortes no norte da ilha de Luzon, a maior e mais populosa, e onde se situa a capital, Manila.

O Betty "continua a fortalecer-se à medida que se dirige para oeste-noroeste", disse a agência filipina.

"Embora seja provável que mantenha a força durante as próximas 36-48 horas, não está excluída uma intensificação a curto prazo, especialmente durante as próximas 12-24 horas", indicou.

Entre as zonas que podem ser afetadas pelo Betty, contam-se, na ilha de Luzon, as províncias de Cagayan, Ilocos Norte e Ilocos Sul, bem como o arquipélago de Batanes, no extremo norte das Filipinas, embora o período de maior acumulação de precipitação seja esperado entre a manhã de segunda-feira e a manhã de terça-feira.

Depois disso, o "Betty pode começar a enfraquecer consideravelmente" e passar a tufão, acrescentou o serviço meteorológico.

"Entretanto, as autoridades filipinas aceleraram os planos de retirada da população das zonas que se prevê serem as mais atingidas e estão a tentar obter a cooperação do público para atenuar os possíveis efeitos do Betty", destacou.

Em Cagayan , no norte do país, onde se preveem três dias de ventos fortes e chuvas, as autoridades estão a instar os habitantes de casas mais sólidas a acolherem pessoas em piores condições, numa campanha denominada "adote um vizinho", noticiou a estação filipina ABS-CBN.

As igrejas vão abrigar a população que for retirar de casa, enquanto Cagayan identificou 11 áreas costeiras onde podem ocorrer inundações, aluimentos de terra e fortes tempestades, informou a ABS-CBN.

A companhia aérea das Filipinas anunciou já que cancelou cerca de uma dúzia de voos domésticos nos próximos dias, devido à aproximação do Betty.

Este é o segundo ciclone tropical na zona das Filipinas em 2023 e o primeiro super tufão, com o arquipélago a esperar até dez este ano, devido ao fenómeno "El Niño", que aquece as águas do Pacífico e provoca a formação de mais ciclones.

A tempestade atingiu, na noite de quarta-feira, a ilha de Guam, território norte-americano não incorporado na Micronésia, onde deixou um rasto de destruição, embora não tenham sido registadas vítimas mortais ou feridos graves.