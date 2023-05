Presidente Marcelo felicita Erdogan pela reeleição

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais.

“O Presidente da República felicitou o Presidente da Turquia, Recep T. Erdogan, pela sua reeleição para um novo mandato à frente dos destinos da Turquia, nossa aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)”, lê-se na nota publicada na página da Presidência .

Os resultados oficiais finais devem ser anunciados no início desta semana, apesar de a Alta Comissão Eleitoral já ter confirmado a vitória do atual chefe de Estado turco.

Erdogan já tinha reivindicado a vitória na segunda volta das eleições presidenciais, enquanto o adversário lamentou o resultado.

Por seu lado, o opositor Kemal Kiliçdaroglu expressou a sua "tristeza" pelo futuro da Turquia.

"Estou profundamente triste com as dificuldades que o país enfrenta", disse o candidato derrotado e líder do principal partido da oposição da Turquia, falando na sede do seu partido, em Ancara.