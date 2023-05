Naufrágio de barco turístico em Itália faz quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram no domingo no naufrágio de um barco turístico, no Lago Maggiore, em Itália.

De acordo com os bombeiros, a embarcação de 16 metros de comprimento virou por causa de um remoinho repentino e acabou por afundar devido a ima violenta tempestade.

"Os corpos de quatro pessoas foram encontrados", disse à France-Press o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

Segundo o site Varese News, as vítimas são um israelita, um russo e dois italianos.

No local do naufrágio, estiveram equipas de mergulhadores e um helicópte