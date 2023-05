Bebida alcoólica adulterada faz pelo menos sete mortos em Marrocos

Pelo menos sete pessoas morreram em Marrocos por ingerirem uma bebida alcoólica adulterada, afirmaram esta quarta-feira as autoridades, acrescentando que dois suspeitos foram detidos em Meknes, cidade no centro do país, no âmbito deste caso.

A polícia marroquina declarou que os detidos são dois homens, de 67 e 17 anos, suspeitos de terem vendido às vítimas estes produtos alcoólicos adulterados.

As detenções aconteceram durante a investigação sobre a morte de sete pessoas e a hospitalização de uma oitava, após estas terem ingerido uma bebida comprada numa loja.

As forças de segurança apreenderam uma dezena de garrafas em que estariam armazenadas estas bebidas alcoólicas, segundo a agência de notícias marroquina MAP.

As autoridades marroquinas confirmaram em setembro de 2022 a morte de cerca de vinte pessoas e a hospitalização de outras onze por consumo de bebida alcoólica adulterada na localidade de Alcácer-Quibir, localizada a cerca de cem quilómetros ao sul de Tânger.