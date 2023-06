Vídeo mostra momento do ataque em França

Dois adultos e quatro crianças, todas com menos de 3 anos, foram atacadas esta quinta-feira num parque infantil junto ao Lago de Annecy, na Alta Saboia, região do sudeste francês que faz fronteira com a Suíça e a Itália. É um ataque inédito que as autoridades francesas não estão, para já, a considerar como terrorismo.

O atacante foi detido cinco minutos após ter esfaqueado a seis vítimas e identificado com o nome Abdalmasih H, sendo um cristão sírio. Terá empunhado um crucifixo no momento do ataque.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem entra no parque infantil. Chamamos a atenção para a enorme violência das imagens.

O homem sírio entrou no parque infantil e dirigiu-se às crianças. Ainda foi abordado por alguns adultos, que não o conseguiam impedir.