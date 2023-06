Ataque em Annecy: “Senti que não havia qualquer razão para ele me ter atacado"

Uma das vítimas do ataque em França conta o momento em que o homem de 31 anos o esfaqueou no braço. Garante não haver qualquer razão para ter sido atacado.

“Senti que não havia qualquer razão para ele me ter ido atacar. Fiquei calmo, não fui atrás dele, não o persegui. Fiquei quieto, sentado, mas ele veio atacar-me e o mais certo era ele querer fazer mais uma vítima, ferir mais uma pessoa”, conta Youssouf,

A vítima lembra o momento: “Eu estava sentado num banco. De repente, ele apareceu à minha frente e tentou esfaquear-me com a faca. Fiz um movimento com o meu braço esquerdo para evitar o ataque. Felizmente só fiquei ligeiramente ferido no cotovelo.”

Dois adultos e quatro crianças, todas com menos de 3 anos, foram atacadas esta quinta-feira num parque infantil junto ao Lago de Annecy, na Alta Saboia, região do sudeste francês que faz fronteira com a Suíça e a Itália.