El Niño está aí e pode tornar 2024 no ano mais quente de sempre

O El Niño é um fenómeno caracterizado por temperaturas superficiais mais elevadas no Oceano Pacífico equatorial, mas que tem consequências para todo o planeta, explica o especialista Tom di Liberto.

"O El Niño tem que ver com mudar os padrões pelos quais se rege o clima. Portanto, quando falamos sobre um evento moderado ou forte, estamos no fundo a dizer que El Niño tem uma influência maior na criação dos padrões atmosféricos que podem permanecer durante um período de tempo".

Os especialistas acreditam que poderemos ter um "Super El Niño" com um pico de intensidade no final de 2023, mas com efeitos que se prolongam ao longo de 2024. Se efetivamente estivéssemos perante um "Super El Niño", as temperaturas subirão até dois graus e meio nalguns locais do mundo.

O El Niño ocorre aproximadamente de dois em dois ou de sete em sete anos e os climatologistas previram a sua chegada este ano durante vários meses.

O fenómeno oposto, La Niña, que tende, pelo contrário, a provocar uma descida das temperaturas, tem estado presente nos últimos três anos.