Armas nucleares aumentam no mundo

As armas nucleares de vários países aumentaram no ano passado. De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, a China aumentou o número de ogivas nucleares em 17% no último ano. A Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte e a Rússia também aumentaram os stocks. As outras potências nucleares mantiveram os seus volumes de armas.

"Estamos a aproximar-nos, ou talvez já tenhamos chegado, do fim de um longo período de declínio do número de armas nucleares em todo o mundo", disse à AFP Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI, na sigla original).

O número total de ogivas nucleares entre as nove potências nucleares - Grã-Bretanha, China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Estados Unidos e Rússia - caiu para 12.512 no início de 2023, em comparação com 12.710 no início de 2022, segundo o SIPRI.

No entanto, 9.576 estão em "stocks militares para uso potencial", mais 86 do que um ano antes.

Arsenal dos EUA e Rússia em estado de alerta operacional elevado

Destas, 3.844 ogivas estavam instaladas em mísseis e aviões e cerca de 2.000, quase todas nos Estados Unidos e Rússia, em estado de alerta operacional elevado.

A dimensão do arsenal destes dois países, que juntos representam 90% do total de armas nucleares, "parece ter permanecido relativamente estável", embora a transparência nesta área tenha diminuído na sequência da intervenção militar russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

China aumentou ogivas nucleares em 17% e vai continuar a crescer

A organização estima que a China aumentou neste último ano o número de ogivas nucleares em 17%, e espera-se que continue a crescer, podendo ter no final da década tantos mísseis balísticos intercontinentais como a Rússia e os Estados Unidos.

O SIPRI distingue entre as existências disponíveis para utilização e o inventário total, que inclui equipamento demasiado antigo e que precisa de ser desmantelado.

"A reserva é constituída por ogivas nucleares utilizáveis e estes números estão a começar a aumentar", afirmou Dan Smith, salientando que os números ainda estão longe das mais de 70.000 registadas na década de 1980.

Com o maior aumento da China, de 350 para 410 ogivas, Dan Smith salientou que o país investiu fortemente nas suas forças armadas à medida que a sua economia e influência cresceram.