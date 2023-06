Barco turístico vira em caverna subterrânea em Nova Iorque

Um barco virou durante um passeio numa caverna subterrânea, no norte do estado de Nova Iorque. O histórico passeio de barco é feito ao longo do Canal Erie, segundo a ABC News.

Um barco de turismo virou esta segunda-feira de manhã na Caverna Lockport, um histórico passeio de barco subterrâneo ao longo do Canal Erie, no estado de Nova Iorque, comunicaram as autoridades locais.

Quatro adultos foram tratados pelo Sistema de Saúde do Leste de Niágara. Nenhum estava em estado crítico, de acordo com os assistentes de saúde.

As ruas em redor da área em que ocorreu o incidente foram fechadas para permitir um melhor acesso aos socorristas.

"As equipas estão a trabalhar para ajudar todas as partes com segurança. O incidente ainda está em andamento", disse a polícia.

O barco estava a visitar a caverna de Lockport, localizada a poucas dezenas de quilómetros a leste das Cataratas do Niágara, perto da fronteira dos EUA com o Canadá.

A Lockport Cave é visitada pelo Underground Boat Tour. que leva as pessoas ao longo do Canal Erie através de uma caverna subterrânea.

A caverna tem uma temperatura de 55 graus durante todo o ano. A água tem cerca de quase dois metros de profundidade.

A caverna é apenas uma pequena secção do Canal Erie, a obra de referência da engenharia civil de 1825 que cria uma via navegável que liga o Oceano Atlântico aos Grandes Lagos.

O número total de pessoas a bordo ainda não é claro.