Férias em Roma? Atenção à roupa, pode não conseguir visitar (algumas) atrações

Foi através de um vídeo publicado na rede social TikTok que Jacki, uma australiana de 26 anos, mostrou a roupa que escolheu para levar de férias. Aparentemente, um simples vestido branco de verão. Mas foram os pormenores da vestimenta que não a deixaram visitar algumas das mais icónicas atrações da capital italiana.

"Não se pode ter os ombros de fora, não se pode ter o peito à mostra e o vestido também não pode mostrar as costas", disse Jacki.

A roupa da turista foi escolhida a dedo para tirar algumas fotografias, no entanto, foi o motivo que a impediu de entrar no Panteão, no Vaticano e no Museu Delle Anime Del Purgatorio.

“Em lugares como o Panteão, eles apenas diziam: “não, saia”, por não ter roupas para cobrir”, explicou.

Como conselho, Jacki diz às pessoas para levarem um lenço, ou um casaco e trazerem roupas que cubram os joelhos, especialmente para entrar no Museu Delle Anime Del Purgatorio.