Tornado deixa rasto de destruição no sul dos Estados Unidos

Casas destruídas, numa cidade cheia de escombros, com mais de 8.000 residentes sem eletricidade. Os habitantes viram pelo menos três tornados, o que instalou o caos em Perryton, no norte do Texas.



Três pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas esta quinta-feira. Um parque de campismo foi atingido pela tempestade e pelo menos 30 caravanas ficaram danificadas.

O estado do Texas continua em alerta máximo. Os meteorologistas dizem que há hipóteses de novos tornados.



Pelo menos 7 foram registados esta quinta-feira, no Texas e também no Oklahoma e Colorado.