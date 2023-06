Biden admite que o grande objetivo da viagem de Blinken é restabelecer o diálogo com Pequim

O secretário de Estado norte-americano começou este domingo uma visita oficial à China. Anthony Blinken é o mais alto funcionário do Governo norte-americano a visitar a China desde 2018 e Joe Biden espera encontrar-se nos próximos meses com o homólogo chinês.

O Presidente dos Estados Unidos acredita que a tensão entre os dois países pode diminuir depois da visita do secretário de Estado norte-americano a Pequim.

Na agenda da visita de dois dias está um encontro entre Antony Blinken e o homólogo chinês, Qin Gang.

A visita foi acordada em novembro passado por Joe Biden e o homólogo chinês na cimeira do G20 na Indonésia. Chegou a estar marcada para fevereiro mas acabou adiada por causa da crise diplomática do alegado balão de espionagem chinês que sobrevoou os Estados Unidos.

Os dois países tentam agora uma aproximação apesar das várias divergências, entre elas, a questão do controlo de Taiwan.

Para Washington, a viagem de Blinken a Pequim destina-se sobretudo a restabelecer as linhas diretas de comunicação com Pequim e gerir as tensões, para evitar um confronto acidental, após vários meses de turbulência, espoletado pelo incidente de um alegado balão de espionagem chinês que em fevereiro sobrevoou território dos Estados Unidos.

"Não vamos a Pequim com a intenção de fazer avanços ou provocar transformações", admitiu o chefe do Departamento de Estado para a Ásia, Daniel Kritenbrink.

O seu homólogo na Casa Branca, Kurt Campbell, partilhou desta visão, dizendo que qualquer eventual alteração nunca espelhará "uma viragem estratégica", reconhecendo apenas a possibilidade de "aproximações táticas".

"Não vamos baixar a guarda dos nossos interesses ou dos nossos valores nem procurar obter uma vantagem competitiva sustentável", acrescentou Campbell.

Ainda assim, as autoridades norte-americanas dizem que esperam ter "conversas diretas e sinceras" com as autoridades chinesas sobre todas as questões que preocupam as duas potências.

“Convencer sem ofender”

Para o secretário de Estado norte-americano o desafio assemelha-se a um ato de equilíbrio: convencer sem ofender, enquanto as duas potências se envolvem numa competição acirrada.

Os pontos de discórdia são numerosos: os dois países enfrentam-se nas questões de Taiwan, nas reivindicações territoriais chinesas no Mar da China Meridional e ainda na estratégica dos 'chips' eletrónicos ou no fentanil, um poderoso analgésico opioide.

Na questão de Taiwan, a China considera a ilha como uma das suas províncias, que espera reunificar com o restante do seu território por meios pacíficos, mas sem excluir o uso da força.

Em abril, o Exército chinês organizou manobras militares que simularam um cerco à ilha durante três dias, realizadas em retaliação a visitas feitas dias antes pela Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, Pequim não esconde o desagrado por aquilo que classifica como objetivos expansionistas dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico.

A visita de Antony Blinken a Pequim surge também na sequência de uma conversa, em novembro passado, entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, à margem de uma cimeira do G20 na Indonésia.

Nessa altura, os dois líderes concordaram em cooperar em várias questões, mas relações entre Estados Unidos e China deterioraram-se pouco tempo depois, com o incidente do alegado balão de espionagem que sobrevoou o território norte-americano e foi finalmente abatido.

O incidente forçou Blinken a cancelar a sua viagem à China em fevereiro e os contactos entre os dois países, à exceção do plano militar, foram retomados ao mais alto nível apenas nas últimas semanas.