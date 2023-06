NATO reafirma compromisso com missão da sua força de intervenção no Kosovo

A NATO reafirmou hoje o compromisso com a missão da KFOR (força de intervenção no Kosovo), quando esta ex-província sérvia vive momentos de tensão, após a recente detenção de três agentes da polícia.

"O empenho da KFOR da NATO na implementação do seu mandato é inabalável, como atesta o envio de 500 elementos adicionais", anunciou a porta-voz da Aliança Atlântica, Oana Lungescu.

"Mais uma vez, lembramos a todas as partes as obrigações para com a KFOR (...), incluindo o respeito pelas fronteiras administrativas, os procedimentos com as forças policiais do Kosovo e o acordo de 2013 sobre o uso de forças de segurança do Kosovo no norte", acrescentou a porta-voz, na sua conta na rede social Twitter.

A KFOR tem agora um efetivo de mais de 4.000 soldados, após o reforço de um batalhão de 500 soldados da Turquia há duas semanas, na sequência de confrontos com manifestantes sérvios, no final de maio, que provocou ferimentos em 30 agentes da força da NATO.

A Sérvia mantém sob custódia três polícias, que foram detidos na quarta-feira numa ação que as autoridades kosovares descrevem como sequestro, embora Belgrado alegue que as forças policiais, descritas como "grupo terrorista", invadiram ilegalmente a Sérvia.

Na sequência deste episódio, Pristina proibiu a entrada no Kosovo de camiões com matrículas sérvias, decretando um embargo à importação de mercadorias da Sérvia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), Josep Borrell, convidou o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Albin Curti, para um encontro em Bruxelas, nas próximas semanas, para encontrar formas de aliviar as tensões na região.

A Sérvia, apoiada pelos seus aliados russos e chineses, nunca reconheceu a independência proclamada em 2008 pela sua antiga província, uma década depois de um conflito armado entre forças sérvias e rebeldes separatistas albaneses.

Cerca de 120.000 sérvios vivem no Kosovo, um terço dos quais vive no norte do país, opondo-se a qualquer tentativa das autoridades para fortalecer o seu controlo sobre o território.

Na sexta-feira, centenas de sérvios manifestaram-se em Mitrovica - uma cidade etnicamente dividida no norte de Kosovo - exigindo a libertação de um alegado líder paramilitar sérvio e atingindo as forças de segurança com granadas que provocaram danos materiais.