Resgatados 416 menores em situação de trabalho infantil no Brasil

As autoridades brasileiras resgataram 416 menores de situações de trabalho infantil em inspeções realizadas entre abril e junho em todo o país, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados no sábado pelo jornal Estado de Minas.

Os menores, com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos, foram encontrados durante inspeções das autoridades brasileiras em trabalhos como a construção civil, venda de bebidas alcoólicas, recolha de lixo, mecânica, lavagem de carros e venda ambulante em locais públicos.

As inspeções visaram atividades incluídas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, sendo os números agora divulgados preliminares, afirma o jornal.

O Estado de Mato Grosso do Sul é o que tem mais casos, com 124 resgates, seguido de São Paulo, com 60, e Minas Gerais, com 54, tendo os menores sido encaminhados para os serviços de proteção à criança.