No domingo de manhã, quando ficou incontactável, o Titan tinha 96 horas de oxigénio disponível. Isto significa que as reservas acabam esta quinta-feira de manhã. Entrámos, por isso, nas derradeiras horas para encontrar os ocupantes com vida. Acompanhe todas as notícias ao minuto e explore a cronologia do incidente. Afinal, onde está o Titan?