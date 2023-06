O primeiro ritual do tradicional Hadj decorreu esta sexta-feira com os peregrinos a caminharem ao redor da Caaba, um dos locais mais sagrados do mundo islâmico.

Este ano são esperados mais de 2 milhões de peregrinos de 160 países.

Com a pandemia, a lotação esteve limitada a 1 milhão de pessoas nos últimos anos.

Fazer uma peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, é considerado um dos cinco pilares do islamismo.