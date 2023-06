Meca deverá receber valor recorde de peregrinos

Em Meca, na Grande Mesquita, fiéis de 160 países já começaram o ritual do "Tawaf", as voltas obrigatórias em redor da Caaba, a enorme estrutura cúbica, envolta num tecido preto, bordado a ouro, e as orações têm que ser feitas na mesma direcção em que se encontra.

Já sem o fantasma da covid-19, os responsáveis sauditas esperam que o número de peregrinos ultrapasse os 2,5 milhões. A acontecer, será um valor recorde, a maior peregrinação de sempre.

Na cidade santa de Meca e nos arredores, por estes dias, faz-se uma série de importantes ritos religiosos. Este domingo foi a vez de se fazerem cinco quilómetros para ir até à cidade de Mina, ao Monte Arafat, onde o Profeta Maomé terá proferido o seu último sermão.

Nunca como agora se reforçou tanto a segurança naquela zona em que se faz também a entrega de alimentos aos fiéis, que enfrentam temperaturas que chegam a atingir os 45 graus Celsius, pelo que foram mobilizados 32 mil paramédicos para vários centros de saúde.

Refira-se que, embora desde 2015 tudo tenha decorrido na normalidade, ao longo da história já houve verdadeiras debandadas mortais.