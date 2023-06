Jovem florista morto nos EUA por elogiar o cão de um homem

Um jovem brasileiro que entregava flores nos Estados Unidos da América foi morto a tiro após ter interagido com o cão de um homem. O dono do cão não gostou da iniciativa do jovem e disparou contra ele, segundo a Folha de S. Paulo.

Matheus Gaidos de 27 anos saiu do Brasil à procura de uma vida melhor, sem violência. No entanto, após cinco anos de se ter mudado para os Estdos Unidos, o jovem pretendia regressar a casa em agosto.

Porém, Matheus acabou por ser morto na quinta-feira passada em Oakland, antes de conseguir voltar para o Brasil. Durante o seu trabalho, onde entregava flores, um amigo de Matheus relatou que estava à conversa com ele no telemóvel e o ouviu a interagir com um cão.

“Bom cachorro”, foi a frase que chamou a atenção do dono do cão, segundo contou a mãe da vítima.

As imagens captadas por câmaras de segurança mostram que, primeiro, Matheus é agredido com um estalo na cara e, só depois, é que é baleado à queima-roupa.

Apesar de ainda ter resistido até à chegada de assistência médica, o jovem brasileiro acabou por morrer.

A família e os amigos já confessaram o seu choque com a situação, admitindo que Matheus Gaidos era “do bem” e que, naquele dia, aquela seria a sua última entrega de flores.

Para além destas agressões, os EUA sofreram pelo menos 198 tiroteios em massa este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são mortas, sem incluir o autor do ataque.