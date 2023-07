Ataque em Baltimore faz dois mortos e 28 feridos

Duas pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas num ataque com arma de fogo registado este domingo em Baltimore, nos Estados Unidos, indicou a polícia, referindo que há três vítimas em estado crítico.

O comissário do Departamento da Polícia de Baltimore, Richard Worley, confirmou o número de mortos e feridos, numa conferência de imprensa no local.

O ataque ocorreu no bloco 800 da Avenida Gretna, na área de Brooklyn Homes, no sul de Baltimore, no início da manhã deste domingo, pouco depois das 00:30 locais, no contexto de uma festa.

De acordo com o comissário Richard Worley, todas as vítimas, num total de 30 pessoas, são adultos.

Nove vítimas foram transportadas de ambulância e 20 deram entrada em hospitais da área com ferimentos causados pelo tiroteio, disse o responsável da polícia.

O responsável pelo ataque continua por identificar, não se registando qualquer detenção até ao momento.

No local, o presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, dirigiu uma mensagem direta ao responsável pelo ataque, pedindo que o ouça "com muita clareza".

"Não vamos parar até te encontrar, e vamos encontrar-te. Até lá, espero que cada vez que respire, pense nas vidas que tirou, pense nas vidas que afetou aqui esta noite", disse o autarca.

Scott pediu a qualquer pessoa com informações sobre o atirador que se apresente para ajudar os investigadores a localizar os "covardes" responsáveis.