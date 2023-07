Mundo

Vietname proíbe filme "Barbie" devido a mapa que mostra reivindicações chinesas sobre o mar do Sul da China

MIKE BLAKE

Um mapa no filme mostra a "linha dos nove traços" da China, relativa às reivindicações de soberania de Pequim sobre a maior parte do mar do Sul da China, rejeitadas pelo Vietname, pela Malásia e pelas Filipinas.