Britney Spears pede foto com astro da NBA e é agredida por guarda-costas do jogador

A cantora Britney Spears levou um estalo na cara dado pelo segurança do jogador de NBA, Victor Wembanyama, segundo avança o TMZ.

Alegadamente, a agressão aconteceu um casino em Las Vegas, nesta quarta-feira à noite.

O momento aconteceu depois da artista ter pedido uma fotografia com o jogador. As testemunhas dizem que Britney terá tocado nas costas de Victor, o que originou uma reação agressiva por parte do segurança. Imediatamente, a “princesa da pop” caiu no chão.

Em seguida, a cantora voltou para a sua mesa, recebendo um pedido de desculpas pelo ocorrido.

A cantora estaria acompanhada pelo marido, Sam Asghari, e o seu agente, Cade Hudson.