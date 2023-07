Espanha: líder do PP pede maioria para governar sem coligações

O líder do Partido Popular espanhol (PP, direita), na oposição, pediu esta quinta-feira aos eleitores que lhe deem um "governo solitário" nas legislativas de 23 de julho, sem ter de fazer coligações com "intermediários que cobram comissões pelos seus votos".

"Quero um governo em solitário, porque o melhor que pode fazer um governo é estar rodeado dos votos que saem limpos das urnas, porque então não haverá intermediários que cobram comissões pelos seus votos", afirmou Alberto Núñez Feijóo, no comício de arranque oficial da campanha das eleições antecipadas de 23 de julho, em Castelldefels, na Catalunha.

As sondagens dão a vitória ao PP nas eleições, mas sem maioria absoluta, que poderá conseguir com uma coligação com o partido de extrema-direita VOX, repetindo acordos que já fez nos executivos regionais de Castela e Leão, Comunidade Valenciana e Extremadura.

Feijóo pediu o voto aos eleitores do PP, mas também aos de esquerda descontentes com a atual direção do Partido Socialista (PSOE) por o ter afastado, no entender do líder dos populares, do "partido que era, um partido de Estado que fazia frente ao independentismo" basco e catalão.