Cheias na Índia provocam pelo menos 15 mortes

Na Índia, as chuvas que assolaram este fim de semana o norte do país fizeram pelo menos 15 vítimas mortais. As inundações provocaram engarrafamentos em várias partes da capital indiana, que registou, em 24 horas, o mais elevado valor num só dia desde 1982.

O Departamento de Meteorologia da Índia emitiu alerta vermelho em vários distritos e mantém para os próximos dias a previsão de chuvas intensas a extremamente intensas.

Os estados montanhosos foram os mais atingidos pela monção, que matou seis pessoas em Himachal Pradesh, onde deslizamentos de terra cortaram cerca de 700 estradas.

A chuva na Índia na, primeira semana de julho é 2% superior à média. A monção, que vai de junho a setembro, é responsável por 80% da chuva anual no sudeste asiático.