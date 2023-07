Mundo

Rikkie Kollé é a primeira mulher trans a sagrar-se Miss Países Baixos

Instagram/Rikkie Kollé

A jovem de 22 anos foi coroada Miss Países Baixos, no passado sábado, e irá representar o país no Miss Universo. Com esta vitória, Rikkie Kollé quer ser “uma voz e um modelo para todas as jovens e pessoas queer”.