Corpo sem cabeça encontrado em praia de Espanha era de bebé com menos de seis meses

O corpo de uma criança sem cabeça que foi encontrado numa praia espanhola, na Catalunha, na terça-feira, afinal, era de uma menina com menos de seis meses. Inicialmente, foi dito que seria de uma criança entre dois a três anos.

O corpo foi encontrado por um funcionário municipal, que limpava a praia da Roda de Berà, em Tarragona, na Catalunha, já em elevado estado de decomposição e sem cabeça. Seria, de acordo com as primeiras impressões, de uma criança de dois a três anos.

No entanto, a autópsia traz novos dados, de acordo com o jornal britânico Daily Mail: seria de uma menina que teria menos de seis meses quando morreu. Os especialistas forenses revelam ainda que o corpo pode ter estado na água dois meses.

O facto de não ter cabeça dificulta a investigação. Torna mais difícil determinar se o bebé morreu acidentalmente ou se alguém o matou. No entanto, estão a ser realizados testes para estabelecer uma possível causa de morte e determinar a origem étnica.

Pere Virgili, presidente da Câmara de Roda de Berà, sugeriu, citado pelo jornal britânico. que a criança poderia estar num barco de migrantes que afundou no Mar Mediterrâneo. Adiantou ainda que as roupas que o bebé vestia, que incluíam um casaco, não apontavam para um "típico afogamento" na praia.

Posteriormente, percebeu-se que o corpo já teria sido visto na praia no dia anterior. No entanto, foi ignorado por banhistas, que o confundiram com uma boneca, tal não era o estado de decomposição.