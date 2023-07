Tiroteio na Nova Zelândia: há mortos e vários feridos

"O grave incidente esta manhã [de quinta-feira] está contido a um prédio em construção em Queen Street. A polícia pede à população que evite a área inferior da Queen Street e que aqueles que estão nos prédios do centro da cidade permaneçam no seu interior", esclarece um comunicado da polícia local.

O superintendente da polícia local, Sunny Patel, confirmou a morte do atirador e de mais duas pessoas na sequência de tiros de arma de fogo no centro da cidade, na manhã de quinta-feira (7:22 locais).

As forças policias já encerraram várias ruas ao redor do local dos disparos e estão neste momento a investigar a ocorrência.

O New Zealand Herald escreve que o atirador é um homem de 24 anos que usava pulseira eletrónica. O autor dos disparos entrou dentro de um edifício e começou a disparar indiscriminadamente.

“O agressor deslocou-se pelo local de construção e continuou a disparar a sua arma de fogo. Ao chegar aos andares superiores do edifício, o homem escondeu-se dentro do poço do elevador e o nosso pessoal tentou entrar em contacto com ele”, disse uma testemunha ocular ao jornal neozelandês.

Mundial feminino arranca esta quinta-feira em Auckland

Recorde-se que o tiroteio aconteceu a apenas algumas horas do primeiro jogo do Mundial feminino de futebol. O primeiro encontro será disputado entre a Nova Zelândia e a Noruega, no Eden Park, em Auckland, pelas 19:00 locais (08:00 em Lisboa).

Portugal, que compete no Grupo E, sediado na Nova Zelândia, estreia-se na prova no domingo, frente aos Países Baixos, a partir das 19:30 locais (08:30 de Lisboa), em Dunedin, antes de jogar com o Vietname em 27 de julho, a partir das 19:30 locais (08:30 de Lisboa), em Hamilton, e de defrontar os Estados Unidos em Auckland, em 01 de agosto, a partir das 19:00 (08:00 de Lisboa).

[Em atualização]