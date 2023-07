Incêndios na Grécia: Governo diz ter realizado "maior evacuação de sempre"

O Governo da Grécia admite que a retirada de pessoas da ilha de Rodes é “a maior evacuação de sempre”, na história do país. Mais de três mil pessoas foram retiradas das casas e hotéis por causa dum incêndio florestal. Outras 16 mil foram deslocadas dos locais onde estavam para sítios mais seguros.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram famílias inteiras de partida devido ao forte incêndio que atinge a ilha de Rodes, na Grécia. Algumas pessoas tiveram de percorrer vários quilómetros a pé

Milhares de turistas ficaram com as férias destruídas, tendo de fugir dos hotéis devido às chamas que se aproximam. Há seis dias que o incêndio consome a floresta da ilha grega de Rodes – uma das mais afastadas do continente.

Durante esta semana, o incêndio aproximou da costa, o que levou as autoridades gregas a tomarem a decisão de retirar perto de 19 mil pessoas para zonas mais seguras: 16 mil partiram pela estrada, outras 3 mil pelo mar. Pelo menos três resorts foram totalmente evacuados

Os que vivem na ilha fizeram tudo para ajudar na fuga ao fogo, como contam alguns turistas cujos testemunhos foram partilhados nas redes sociais. Os voos para a ilha de Rodes foram cancelados este domingo – uma decisão que deverá manter-se, pelo menos, até quarta-feira.

Algumas companhias britânicas mostraram-se disponíveis para trazer pessoas para casa, se houver procura de última hora, uma dessas companhias planeia enviar cinco aviões vazios para Rodes só para essa missão.

As autoridades gregas estão a apelar à população da ilha para que recebam turistas em casa se for necessário. Há escolas e pavilhões municipais que abriram de propósito para acolher quem ficou sem alojamento.

Os bombeiros da ilha pediram publicamente desculpas por não conseguirem controlar as chamas e avisaram que a situação pode piorar, uma vez que está muito vento.

A ilha de Rodes tem mais de 100 mil habitantes e é um dos destinos turísticos mais populares da Grécia – principalmente entre turistas ingleses, alemães ou franceses. Só no ano passado cerca de 2,5 milhões de turistas visitaram esta ilha.