Naufrágio no Senegal provoca pelo menos 15 mortos

O Senegal foi atingido por uma nova tragédia na rota migratória que liga a África Ocidental às Ilhas Canárias. Pelo menos 15 pessoas morreram num naufrágio em Dakar.

"Provavelmente eram migrantes", declarou à agência AFP o vice-presidente do município de Ouakam.

O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã numa das principais praias do país. Polícias e bombeiros reúnem agora esforços para procurar eventuais sobreviventes.

"Foram contadas 17 vítimas, entre as quais 15 cadáveres e dois sobreviventes", declarou o comandante dos bombeiros de Dakar, que não adiantou mais pormenores sobre a origem do barco, o número de pessoas a bordo ou as circunstâncias.