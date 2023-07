Francês que escalava arranha-céus morre após cair de prédio em Hong Kong

A polícia de Hong Kong informou esta segunda-feira que um francês terá caído de um prédio residencial alto. Os meios de comunicação locais identificaram a vítima como sendo Remi Lucidi, francês conhecido por escalar alguns dos edifícios mais altos do mundo.

As autoridades informaram apenas que tinha sido encontrado o corpo de um homem de 30 anos num pátio de uma zona nobre da cidade. À imprensa, a polícia admitiu que o homem era praticante de desporto radicais, sem identificá-lo. A imprensa local, incluindo o o South China Morning Post, avançaram que se tratava do francês Remi Lucidi.

O South China Morning Post noticiou que o homem foi visto pela última vez na passada quinta-feira à noite a bater numa janela do 68.º andar do edifício. A Associated Press não conseguiu confirmar a veracidade dos acontecimentos.

A última fotografia de Remi Lucidi nas redes sociais foi publicada há uma semana e tirada no topo de um prédio em Hong Kong.

