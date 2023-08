Mundo

Ex-deputado alemão de extrema-direita condenado por incitar ao ódio

O antigo deputado da Alternativa para a Alemanha partilhou um vídeo onde comparava a obrigação da vacinação contra a covid-19 e as medidas no âmbito da pandemia com a onda de violência antissemita protagonizada em Berlim pelo regime nazi.