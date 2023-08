Incêndio em Tenerife continua descontrolado e já consumiu 5.000 hectares

O incêndio florestal que deflagrou na terça-feira na ilha espanhola de Tenerife continua descontrolado e já afetou 5.000 hectares, contando com um perímetro de 50 quilómetros que abrange dez municípios do norte e do sul da ilha.

O presidente do governo do arquipélago, Fernando Clavijo, adiantou, em conferência de imprensa ao final da tarde de hoje, que o incêndio passou para a zona alta do município de Güímar, o que obrigou à retirada da população de vários núcleos habitacionais.