Inteligência artificial consegue diagnosticar cancro de pulmão em menos de 5 minutos

Um hospital israelita esta a desenvolver um sistema inovador que permite diagnosticar cancro de pulmão em menos de 5 minutos através da Inteligência artificial. O grande objetivo é alargar o sistema a outros tipos de cancro.



No hospital Sheba, são estudados os tecidos dos pacientes e conseguem assim salvar muitas vidas 30% dos doentes com cancro do pulmão morrem antes de serem diagnosticados.

O maior centro médico de Israel, o hospital Sheba, que recentemente foi avaliado pelo Newsweek como um dos 10 melhores do mundo, anunciou a implantação de uma nova plataforma de investigação de diagnóstico do cancro.

Com ajuda de algoritmos desenvolvidos nos últimos 4 anos e baseados em Inteligência Artificial, o laboratório de patologia de Sheba consegue reduzir o tempo de diagnóstico de 3 semanas, para poucos minutos.