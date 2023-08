Nova vaga de incêndios na Grécia (já) provocou vítimas

As chamas voltam a preocupar os gregos. Um incêndio começou a lavrar esta segunda-feira na região de Prodromos, situada a noroeste de Atenas, onde os bombeiros continuam a combater o fogo pelo terceiro dia consecutivo. Há, porém, uma vítima mortal a lamentar.

Informações avançadas pela televisão pública grega ERT indicam que a vítima era um agricultor de 80 anos que tentou salvar os seus animais do incêndio e terá sufocado com o fumo.

Segundo os bombeiros, mais de 50 efetivos, 16 viaturas, dois aviões e um helicóptero trabalham para extinguir o incêndio no local, embora os seus esforços estejam a ser dificultados pelos ventos fortes nesta região.

As autoridades da Proteção Civil emitiram esta manhã um alerta a avisar os habitantes de Prodromos e da praia de Saranti sobre uma eventual retirada preventiva para a região de Thisvi, 16 quilómetros a leste do local do incêndio. A medida atinge cerca de 500 pessoas.

Outro incêndio ocorreu na ilha de Eviam, onde 42 bombeiros e quatro aviões combatem as chamas.

Ao mesmo tempo, os bombeiros continuam a combater o incêndio declarado no sábado no nordeste da Grécia em "condições meteorológicas extremas".

O porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopoyou, explicou hoje aos meios de comunicação do país que existe um foco significativo de chamas a norte da cidade portuária de Alexandroupolis, localizada a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Turquia.

"Desde o início, lutamos contra condições climáticas extremas. É difícil combater o incêndio porque há muito vento", disse Artopoyou.

O fogo teve o seu início no sábado, mas ainda sem razões conhecidas, queimando florestas e vegetação numa área rural do oeste d