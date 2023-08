Missão da NASA e SpaceX à Estação Espacial Internacional já descolou

A missão Crew-7 da NASA e da SpaceX descolou com sucesso esta madrugada do Cabo Canaveral, na Florida, EUA, rumo à Estação Espacial Internacional (EEI), onde a tripulação realizará diversos experiências e substituirá a Crew-6.

A descolagem da nave espacial Endurance a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA ocorreu, conforme programado, às 03:27 de hoje (08:27 em Lisboa), sendo que, segundo especialistas da NASA, a acoplagem à EEI e a saída dos astronautas só ocorrerá no domingo.

O lançamento da missão Crew-7 - a sétima missão tripulada da administração espacial norte-americana à EEI - estava inicialmente previsto para as 03:50 (08:50 de Lisboa) de sexta-feira, mas foi adiado para a madrugada de hoje, não tendo a NASA adiantado as razões do adiamento.

A missão Crew-7 é comandada pela astronauta Jasmin Moghbeli, selecionada pela NASA em 2017, e Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), viajando ainda na nave espacial os astronautas Satoshi Furukawa, da agência japonesa JAXA, e Konstantin Borisov, da russa Roscosmos.