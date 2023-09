As autoridades de Nova Deli, na Índia, colocaram macacos falsos e pessoas a imitar os seus sons para afugentar os macacos que estão nos locais ligados à Cimeira do G20, que vai acontecer a 9 e 10 de setembro.

A capital da Índia tem muitos macacos e as autoridades esperam que as imagens em tamanho real de langures (uma espécie agressiva de macacos) ajudem a evitar que os macacos perturbem a Cimeira com os líderes mundiais.

Os recortes de macacos vigiarão o local onde vão ficar hospedados os altos funcionários, assim como no local onde foram colocadas árvores para dar as boas-vindas aos participantes do G20.

Esta não é a primeira vez que as autoridades indianas tentam afugentar os macacos. Em 2010, durante os Jogos da Commonwealth, langures verdadeiros "patrulhavam" as ruas para manter os macacos afastados, mas a utilização de animais em cativeiro suscitou protestos de ativistas pelos direitos dos animais.

Desde então têm sido utilizados ocasionalmente imitadores profissionais de langures para guardar o Parlamento e outros edifícios governamentais.