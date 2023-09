Chuvas torrenciais adiam tradicional concurso de fogo-de-artifício de Macau

O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que iria regressar este sábado, após um interregno de três anos, foi adiado para segunda-feira devido às chuvas torrenciais que afectam o sul da China.

Num comunicado divulgado este sábado, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau confirmou o adiamento, "devido às condições atmosféricas", do início do concurso, que não se realiza desde 2019 devido à pandemia de covid--19.

A região administrativa especial chinesa registou cerca de 200 milímetros de precipitação na sexta-feira, dia em que esteve a chover durante 10 horas consecutivas, levando os serviços meteorológicos a emitir o sinal vermelho de chuva intensa por duas vezes.

A Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau alertou ainda para a possibilidade de ocorrerem inundações, nomeadamente nas zonas baixas da cidade, alerta que deverá continuar em vigor durante todo o fim de semana.

O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que decorre até 7 de outubro, vai contar com o espetáculo "Supernova", da empresa portuguesa Macedos Pirotecnia, a 1 de outubro, Dia Nacional da China.

A empresa, com sede no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, vai participar pela quinta vez no concurso, tendo vencido em 2000, a 12.ª edição, a primeira realizada depois da transição de administração de Macau de Portugal para a China.

Além de Portugal, a 31.ª edição vai contar com 10 espetáculos, cada um com uma duração de 18 minutos, a combinar fogo-de-artifício e música, de companhias vindas da Austrália, da Suíça, da Áustria, da Rússia, das Filipinas, do Japão, do Reino Unido, da Alemanha e da China.