Corredor económico Índia-Médio Oriente-Europa, uma alternativa à rota da sede da China

Um projeto com grande impacto geopolítico foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, durante a cimeira do G20 na Índia. Prevê a construção de uma ferrovia que parte da Índia e passará pela Arábia Saudita até ao Estado de Israel.

Na Arábia Saudita ninguém ficou surpreendido ao ser anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, um dos projetos mais ambiciosos da história do Médio Oriente, durante a cimeira do G20 na Índia.

Ninguém sabe ainda quanto vai custar o comboio de alta velocidade entre a Índia e o porto de Haifa em Israel, cruzando países do golfo, entre eles os Emirados Arabes Unidos, a Arabia Saudita, e também a Jordânia e Israel.

O megaprojeto inclui também rotas marítimas comerciais com o objetivo de exportar e importar para a União Europeia em muito menos tempo do que no passado. Em vez de várias semanas, as mercadorias poderiam alcançar o porto de Haifa em Israel em 48 horas.

Na primeira semana de setembro os sauditas convidaram a primeira delegação oficial de homens e mulheres de negócios israelitas que participaram numa conferência histórica sobre cibersegurança na cidade de Dammam. Este gesto teve grande eco nos meios de comunicação de todo Médio Oriente, sendo visto como um passo mais do príncipe herdeiro para aproximar se a Israel.

A ideia do projeto é começar com o transporte de mercadorias e no futuro passar para aquilo que na Arábia Saudita se define como "o novo petroleo": o turismo.

Este projeto é também parte da chamada Visão 2030 do príncipe Mohammed bin Salman. O jornalista saudita Abdelaziz al Khamis afirma que está a acontecer uma revolução geopolítica no Médio Oriente.