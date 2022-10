Freya, a jovem morsa de 600 kg que está a causar sensação na Noruega

Uma jovem morsa de 600 quilos é por estes dias o centro das atenções na Noruega, onde tem sido vista com frequência em Oslo. A fêmea de grande porte, que tem um ar simpático e amistoso, já causou danos em algumas embarcações onde procura refúgio. Freya, nome norueguês que significa "senhora", "deusa do amor", foi o escolhido para batizar a popular morsa.

Espécie protegida, uma morsa pode dormir até 20 horas por dia, e Freya não é exceção. Os barcos que ela escolhe para dormir afundam com seu peso.

A morsa é um mamífero que se alimenta principalmente de invertebrados como moluscos, camarões, caranguejos e pequenos peixes. O peso médio deste animais na idade adulta é de cerca de uma tonelada para um macho, e 700 quilos para uma fêmea.

A presença de um animal originário do Ártico tem despertado a maior curiosidade na capital norueguesa. Depois de alguma polémica, as autoridades decidiram manter Freya em liberdade.

Em comunicado divulgado esta semana, a Direção de Pescas informa que a morsa "alimenta-se bem, descansa e aparenta estar bem de saúde". "Uma morsa normalmente não representa um perigo para os humanos, desde que mantenhamos uma distância segura. Mas, se for perturbada por humanos e não puder descansar o suficiente, pode se sentir ameaçada e atacar", alertam as autoridades.

Freya foi avistada pela primeira vez em 2019. O animal, que é identificado por uma mancha cor-de-rosa no focinho, começou por ser observada no norte da Noruega, mas há também registos da sua presença no Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Suécia.