Grande Barreira de Coral da Austrália está a recuperar, relatório regista o melhor resultado em 36 anos

A Grande Barreira de Coral na Austrália está a dar sinais de recuperação. O relatório anual do Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) registou a maior cobertura de corais desde que começou a ser feita a monitorização do recife, em 1985. O documento indica, contudo, que o branqueamento ainda é frequente.



As zonas norte e central do recife têm a maior cobertura de corais desde que se iniciaram os registos, há 36 anos, mas a cobertura de corais na parte sul do recife diminuiu.

O crescimento da cobertura foi impulsionado pelos corais Acropora, que são particularmente vulneráveis - o que significa que o progresso pode ser rapidamente desfeito pelas mudanças climáticas e outras ameaças, dizem as autoridades.

Todos os anos, o AIMS pesquisa a saúde do recife através de observações aéreas e submarinas, com mergulhadores que fazem o levantamento apoiados por barcos.

A Grande Barreira de Coral foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO há 40 anos devido à sua "enorme importância científica e intrínseca" por ser um dos ecossistemas com maior biodiversidade no mundo. O órgão científico e cultural da ONU considera que não está ser feito o suficiente para proteger o recife.

Os últimos resultados demonstram que o recife pode recuperar se as condições permitirem, defende Paul Hardisty, diretor-executivo da AIMS. Contudo, o especialista deixa um alerta: "Alterações futuras podem reverter a recuperação observada num curto período de tempo".