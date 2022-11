Baleia beluga vista no rio Sena, perto de Paris

Uma baleia beluga foi vista no rio Sena, até cerca de 80 quilómetros a noroeste de Paris. Desconhece-se o que terá levado o cetáceo a deixar as águas frias do Ártico e deslocar-se para tão longe do seu habitat natural.

Especialistas em preservação animal e equipas de resgate estão a tentar avaliar a saúde da baleia. Em declarações à agência Reuters, fonte dos bombeiros, que também estão a acompanhar a operação, adiantou que ainda está a ser avaliada a melhor resposta para ajudar a salvar o cetáceo.

Em Vernon, onde é possível avistar a baleia beluga, os curiosos foram aconselhados a manterem-se afastados. Numa primeira avaliação, os especialistas consideram que o animal aparenta estar subnutrido.

No final de maio, uma orca gravemente doente nadou dezenas de quilómetros no rio Sena e acabou por morrer, apesar das tentativas para a guiar de volta a alto mar.

Um mês depois, outra baleia, que se acredita ser uma baleia minke, de 10 metros de comprimento, foi vista no Sena. Neste caso, o animal terá regressado com sucesso ao oceano.