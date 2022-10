"Beat the Storm", o simulador que permite enfrentar uma tempestade num ambiente controlado

Um simulador de tempestades foi lançado na Dinamarca para permitir que pessoas de todas as idades experienciem a força extrema do vento, num ambiente controlado.

Os primeiros dois simuladores, chamados de "Beat the Storm", foram instalados durante o verão no Parque de Ciências Universe, em Nordborg, e operam com ventos até 130 quilómetros por hora.

De acordo com a agência Reuters, este simulador de vento é a primeira máquina acessível ao público que imita um furacão.

Com o ajuste da velocidade do vento, a experiência é possível para pessoas entre os 4 e os 80 anos.

O 'Beat the Storm' junta também sons, luzes e efeitos especiais para simular diferentes ambientes como cidades, montanhas, florestas ou desertos. Além disso, inclui outras atividades educativas sobre aerodinâmica, energia eólica e física.

Quem visita a atração, pode ainda participar numa competição, na qual quem ganha é aquele que premir primeiro o botão no final do túnel.

Em entrevista à agência Reuters, o fundador Ingus Augstkalns afirma que o simulador foi criado para consciencializar a população para a natureza e ciência através da força do vento.