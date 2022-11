Os mais incríveis recordes do Guinness em 2022

O “Guinness World Records Day” de 2022 promete dar a conhecer muitos (e incríveis) talentos. Desde cubos mágicos a saltos mortais e recordes de toques numa bola em situações extremamente desafiantes, há feitos para todos os gostos.

O Dia dos Recordes Mundiais do Guinness (na designação em português) assinalou-se a 10 de novembro. Este é um evento anual que reúne os maiores talentos do ano que farão parte da edição de 2022 do aclamado Livro de Recordes do Guinness.



O tema deste ano é “super habilidades” e os participantes não ficaram aquém do esperado e fizeram jus à temática. Pessoas de todo o mundo mostraram os seus talentos especiais que, diga-se, não estão ao alcance de qualquer ser humano.



Do Dubai chega um recorde conjunto que exige bastante confiança no parceiro. Ammar Ahmed Alkhudhiri e Abdulla Saeed Alhattawi bateram o recorde de mais toques numa bola de futebol (70) em cima de uma moto quatro em andamento… com duas rodas no ar.



Não satisfeito com esta proeza, Alkhudhiri deixou o seu nome registado em mais um recorde. Conseguiu dar 87 toques consecutivos numa bola de futebol enquanto estava suspenso numa barra, com apenas uma mão. Isto tudo em apenas 30 segundos.



Os Estados Unidos também fazem parte desta lista, por culpa de Dinesh Sunar que conseguiu realizar 21 saltos mortais para trás em apenas um minuto.



O ciclista chinês, Zhang Jing Kun é o detentor do maior número de saltos de bicicleta sobre uma barra. O atleta conseguiu saltar 14 vezes em menos de um minuto.



Cubos mágicos, bolas de basquetebol e muito mais



Já o japonês Junji Nakasone eternizou o seu nome no Livro do Guiness depois de passar três bolas em simultâneo de um braço para outro, passando pelo peito, 56 vezes.



Mariam Olayiwola, conhecida como Amazi bateu, em Londres, o recorde do maior número de hula hoops (famosos arcos) a rodar sobre o corpo enquanto se equilibrava em andas.



Também de Inglaterra chega o recorde que alia a destreza mental ao desporto. George Scholey resolveu 500 cubos mágicos enquanto andava de skate. O mesmo jovem atingiu outro feito assinalável ainda no domínio dos cubos mágicos: foi capaz de completar 6.931 em apenas 24 horas.